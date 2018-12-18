Появились сообщения о вирусе в смартфонах на базе Android

Появились сообщения экспертов о вирусе в смартфонах на базе Android, который "сажает" гаджет. Вирусная программа, которую миллионы пользователей скачали из официального магазина Google Play, разряжает аккумулятор телефона.

Этот вирус получил название Andr/Clickr-ad, сообщает Mirror. Оказавшись внутри системы, вирус начинал работать как кликер - инициировал большое количество переходов по ссылкам. Такая его "активность" становилась причиной быстрой разрядки батареи смартфона.

Эксперты по информационной безопасности рекомендуют владельцам смартфонов на базе Android, если появились проблемы с разрядкой устройства, проверить смарфон с помощью антивирусов.