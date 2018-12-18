Россияне постепенно отказываются от домашнего питания в пользу фастфуда

Это подтверждают исследования сервиса "Яндекс. Деньги", которые зафиксировали увеличение в два раза посещений кафе. Секрет такой популярности кроется не только в удобстве и лени, но и в демократичной стоимости обедов в кафе. Зачастую они обходятся дешевле, чем приготовление пищи дома.



Другой вопрос, насколько полезно быстрое питание. Исследования учёных показали, например, что любители картошки фри в 2,5 раза чаще заболевают раком, в отличие от тех, кто готовит эту картошку дома. К тому же в кафе подаются газированные сладкие напитки, способствующие ожирению.



Причём тенденция увлечения фастфудом прослеживается не только в столицах и городах-миллионниках, но и в российской провинции. Средний чек в таких заведениях не только не увеличился, но кое-где даже уменьшился за счёт промо-акций и кэшбека. Он составляет в зависимости от города 314-380 рублей. И рестораторы придерживаются ценовой политики, понимая, что клиента легко потерять.



Единственное, что не устраивает в этой ситуации экспертов - отсутствие государственного контроля за полезностью предлагаемой пищи. А то получается, что в национальных проектах "Здравоохранение" и "Демография" власть говорит нам о необходимости увеличения продолжительности жизни, а в фастфудах нам её сокращают. Поэтому следующим шагом в этой бизнес-схеме, скорее всего, станет государственный контроль за меню в фастфуде. Чтобы не только приятного аппетита, но и будьте здоровы!



