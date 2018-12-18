Маленькая девочка и женщина погибли от отравления газом в Ивановской области. Инцидент произошел 17 декабря в городе Вичуга. По данным областного управления СКР тела 48-летней женщины и ее маленькой внучки были обнаружены в одной из квартир жилого дома по улице Ленинградской.

Две дочери погибшей женщины - 20 и 10-летние - доставлены в местную больницу с признаками отравления угарным газом.

В целях установления всех обстоятельств, приведших к трагедии, следственным отделом по г. Вичуга СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Следователи уже поработали на месте происшествия. Ими изъята необходимая документация, допрашиваются представители управляющей компании и организации, обслуживающей газовое оборудование. Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также судебно-техническая экспертиза.