Деньги, потраченные на лекарственные пустышки, можно вернуть через суд

Ещё одна победа потребителя по защите своих прав состоялась недавно в Верховном суде РФ. Гражданину удалось отсудить у недобросовестных продавцов деньги за бесполезные лекарства и прибор, которые он купил у коммивояжера.



Настойчивость потребителя была вознаграждена в Верховном суде, поскольку в судах первых инстанций он дело проиграл. А требовал истец возврата 414 800 рублей, 400 000 рублей за моральный ущерб и 70 тысяч за судебные расходы. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, опираясь на 10-ю статью Гражданского Кодекса и 12-ю статью закона "О защите прав потребителей", а также разъяснения пленума Верховного суда о процессах по закону "О защите прав потребителей" (N17 от 28 июня 2012 года) вернула дело на пересмотр в суд первой инстанции. Фактически это победа.



Теперь наученный горьким опытом пожилой человек никогда не будет покупать БАДы и лекарства, а также якобы медицинские приборы у коммерсантов, которые бродят по подъездам, выискивая своих жертв и запугивая страшными диагнозами, которые ставят тоже в коммерческих клиниках сомнительного профиля. Специалисты советуют никогда не принимать лекарства без назначения врача, не заниматься самолечением и обращаться только в медицинские учреждения, обладающие государственными лицензиями установленного образца.



