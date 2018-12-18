Под Нижним Тагилом обнаружили останки известного авиаконструктора

На Урале под Нижним Тагилом поисковики обнаружили останки известного советского авиаконструктора Матвея Шенкмана. Матвей Шенкман погиб 23 мая 1942 года в авиакатастрофе по дороге в Нижний Тагил. Обломки самолета нашли в 2015 году.

О найденных останках авиаконструктора сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По словам народного избранника, наследники Шенкмана попросили захоронить останки в Самаре. Хинштейн постарается оказать возможную помощь.

Матвей Шенкман с 1938 года возглавлял Воронежский авиационный завод. В годы войны завод эвакуировали в Куйбышев (сейчас Самара). Под руководством Шенкмана было налажено массовое производство штурмовиков Ил-2.

Хинштейн опубликовал в Твиттер знаменитую телеграмму Иосифа Сталина Матвею Шенкману.