Коротченко объяснил, с какой целью Россия укрепляет оборону Крыма

Военный эксперт, член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко заявил, что Россия не проводит милитаризацию Крыма, а С-400, поставляемые на полуостров, предназначены для обороны.

Так Коротченко отреагировал на резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Азовского и Черного морей, которая ранее была принята Генассамблеей ООН. Вышеуказанный документ поддержали 66 стран.