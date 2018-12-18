"Коммерсантъ": подорожание топлива может привести к росту цен на продукты

Увеличение цен на топливо может привести к подорожанию продуктов. Об этом ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Отмечается, что расходы на топливо составляют 30 процентов от себестоимости услуг автоперевозчиков. Подчеркивается, что в ноябре вышеуказанные траты увеличились в среднем на 30 процентов, вследствие чего транспортным компаниям не удается удерживать цены.