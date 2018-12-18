Борис Дубровский потребовал закрыть литейку Челябвтормета

За последние несколько лет жители северо-запада Челябинска не раз жаловались на смог. Указывали и возможный источник – литейный цех Челябвтормета.

Отметим, что в этой литейке разрешено плавить только черные металлы, а по факту арендаторы занимаются переплавкой и цветных тоже. В Росприроднадзоре уточнили, что здесь регулярно обнаруживались превышения содержаний диоксида азота и других вредных компонентов в воздухе, в том числе и в период неблагоприятных метеоусловий. В ноябре ведомство приостановило разрешение на выбросы, но предприятие продолжило работу.

- Время полумер и уговоров прошло! У нас есть достоверные данные по литейному цеху завода Челябвтормет, где плавят, что хотят, нарушая все выданные лицензии и законодательство, - сказал губернатор. - Отравляют атмосферу в самых густонаселенных районах Челябинска.

Глава региона отметил, что меры будут самые жёсткие.

- И так будет в каждом случае, где нарушается закон, где нарушаются права людей, - подчеркнул глава региона. - Никто не будет делить загрязнителей на больших, средних и малых, подход един: нарушил – убирай источник загрязнения. Не выполнил предписание – представление, суд и табличка «ЗАКРЫТО».

Напомним, что с просьбой о помощи к губернатору обратились общественники.