В Минздраве рассказали, какие напитки безопаснее всего употреблять в Новый год

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн во вторник, 18 декабря, рассказал, какие алкогольные напитки безопаснее всего употреблять в новогоднюю ночь.

Специалист напомнил, что в среднем на спиртное к празднику граждане РФ тратят примерно 3 тысячи рублей, а вот на украшения и гирлянды – не более 500 рублей.

Брюн отметил, что если устроить праздник без алкоголя не получается, то самым лучшим выбором станет белое сухое вино, поскольку оно наиболее щадящим образом относится к печени. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова специалиста, лучше воздержаться от сладких и крепких спиртных напитков.

Эксперт напомнил, что ночью печень значительно хуже перерабатывает алкоголь, а это в свою очередь способно привести к токсикозу.