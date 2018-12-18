В ночь на среду температура в Подмосковье опустится до минус 23 градусов

В ночь на среду, 19 декабря, температура воздуха в Московской области опустится до минус 23 градусов. Соответствующую информацию сегодня утром предоставили специалисты Гидрометцентра России.

Сегодня днем москвичам и гостям города следует ожидать от 10 до 12 градусов мороза, а в ночное время этот показатель составит от минус 13 до минус 15 градусов.

Как уточняет ТАСС, в Подмосковье столбики термометров днем покажут до минус 13 градусов, в ночью от минус 13 до минус 23 градусов. Гражданам рекомендуют одеваться теплее, если в вечернее время им придется выходить на улицу, а также не забывать про перчатки или варежки.