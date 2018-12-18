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Расшифровано библейское пророчество о масштабной войне России и Китая против США

//Общество 13+

В ночь на среду температура в Подмосковье опустится до минус 23 градусов

18 декабря 2018, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]

В ночь на среду температура в Подмосковье опустится до минус 23 градусов
фото: pixabay.com

В ночь на среду, 19 декабря, температура воздуха в Московской области опустится до минус 23 градусов. Соответствующую информацию сегодня утром предоставили специалисты Гидрометцентра России.

В Челябинской области 21-летний парень замерз насмерть на дороге

В Челябинской области 21-летний парень замерз насмерть на дороге

Сегодня днем москвичам и гостям города следует ожидать от 10 до 12 градусов мороза, а в ночное время этот показатель составит от минус 13 до минус 15 градусов.

Как уточняет ТАСС, в Подмосковье столбики термометров днем покажут до минус 13 градусов, в ночью от минус 13 до минус 23 градусов. Гражданам рекомендуют одеваться теплее, если в вечернее время им придется выходить на улицу, а также не забывать про перчатки или варежки.

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//Шоу-бизнес

Звезда сериала "Папины дочки" сделала татуировку с портретом мужа

Звезда сериала "Папины дочки" сделала татуировку с портретом мужа

Звезда популярного российского сериала "Папины дочки" сделала на руке татуировку с портретом любимого супруга. Речь идет о Дарье Мельниковой, которая сыграла в ситкоме роль спортсменки Жени.

//Общество

Песков рассказал, как Путин готовится к пресс-конференции

Песков рассказал, как Путин готовится к пресс-конференции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин готовится к большой пресс-конференции президента РФ по итогам года, которая состоится в Москве 20 декабря.

//В мире

Тимошенко обвинила Порошенко в «эпохальной авантюре»

Тимошенко обвинила Порошенко в «эпохальной авантюре»

Украинский политик Юлия Тимошенко обвинила действующего президента Украины Петра Порошенко в том, что на фоне происходящих религиозных событий он пытается совершить «эпохальную авантюру».

//В мире

Выложено видео из одной из самых горячих точек противостояния армии ЛНР и ВСУ

Выложено видео из одной из самых горячих точек противостояния армии ЛНР и ВСУ

В сети опубликовали видео, снятое в селе Желобок, которое является одной из самых горячих точек противостояния Вооруженных сил Украины и ополченцев ЛНР. Ролик распространила Народная милиция республики.

//В мире

В ДНР назвали новую дату наступления ВСУ в Донбассе и раскрыли планы Порошенко

В ДНР назвали новую дату наступления ВСУ в Донбассе и раскрыли планы Порошенко

Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин считает, что Петру Порошенко нужен повод, чтобы продлить военное положение на Украине, и 24–25 декабря ВСУ могут пойти в наступление в Донбассе.

//Новости МирТесен



//Авто

Правительство изменит правила техосмотра автомобилей

Правительство изменит правила техосмотра автомобилей

Оператор, проводящий технический осмотр автомобиля, будет обязан перед началом процедуры проверить номера агрегатов с регистрационными документами, говорится в проекте постановления правительства.

//В мире

Киев дал Евросоюзу гарантии скорой отмены военного положения

Киев дал Евросоюзу гарантии скорой отмены военного положения

Украинская сторона дала гарантии, что введенное в ряде областей страны военное положение в ближайшее время будет отменено, заявила сегодня глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

//Общество

Разыскивает полиция. Пьяная экс-любовница Овечкина устроила ДТП и скрылась

Разыскивает полиция. Пьяная экс-любовница Овечкина устроила ДТП и скрылась

Вот уже больше 10 дней московская полиция ищет виновницу ДТП на Новорижском шоссе. Экс-любовница Александра Овечкина и эскортница Листермана вылетела на встречку, протаранив машину с беременной пассажиркой.

//Шоу-бизнес

Футболисты развлекаются. Андрей Аршавин "попался" в компании двух девушек

Футболисты развлекаются. Андрей Аршавин "попался" в компании двух девушек

Скандалов на счету российских футболистов даже больше, чем выигранных матчей. А на изменах своим благоверным они попадаются до ужаса регулярно. Вот теперь очередь снова дошла и до Андрея Аршавина.

//В мире

В ООН назвали вероятного разжигателя крупномасштабной войны России и Украины

В ООН назвали вероятного разжигателя крупномасштабной войны России и Украины

Действия США заставляют подозревать их в том, что они пытаются спровоцировать вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Такую точку зрения озвучил Дмитрий Полянский, заместитель постпреда РФ при ООН.

//Происшествия

В Екатеринбурге скончалась пенсионерка, получившая ожоги из-за прорыва трубы

В Екатеринбурге скончалась пенсионерка, получившая ожоги из-за прорыва трубы

В Екатеринбурге скончалась пожилая женщина, которая получила ожоги из-за прорыва трубы с кипятком на улице. Об этом сегодня сообщил представитель регионального управления СК РФ Александр Шульга.

//Новости партнеров

//Культура

Эдгард Запашный готов пожать руку предпринимателю Михаилу Гуцериеву

Эдгард Запашный готов пожать руку предпринимателю Михаилу Гуцериеву

Представитель знаменитой цирковой династии Эдгард Запашный считает, что может договориться с Михаилом Гуцериевым. Запашный предложил Гуцериеву встретиться и обговорить совместные проекты.

//Общество

"Коммерсантъ": подорожание топлива может привести к росту цен на продукты

"Коммерсантъ": подорожание топлива может привести к росту цен на продукты

Увеличение цен на топливо может привести к подорожанию продуктов. Об этом ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

//Политика

Олег Кожемяко избран губернатором Приморского края

Олег Кожемяко избран губернатором Приморского края

Избирательная комиссия Приморского края сегодня признала и объявила Олега Кожемяко избранным губернатором Приморья. Как ожидается, на этой неделе состоится церемония инаугурации.

//Наука

Ученые раскрыли еще одну тайну Стоунхенджа

Ученые раскрыли еще одну тайну Стоунхенджа

Ученые провели ряд исследований и раскрыли еще одну тайну Стоунхенджа. Археологи установили, что камни, из которых состоит древнее сооружение, весят тонны, а на место строительства их привезли издалека.

//Происшествия

На Алтае работники продуктового магазина сломали палец ребенку

На Алтае работники продуктового магазина сломали палец ребенку

В городе Заринске, который расположен на Алтае, сотрудники продуктового магазина сломали ребенку палец. Согласно последней информации, работники решили, что он украл фрукты из торгового зала.

//В мире

Озвучены возможные причины переноса Украиной начала военного вторжения в ДНР

Озвучены возможные причины переноса Украиной начала военного вторжения в ДНР

Названы предполагаемые причины переноса киевским командованием сроков начала военной операции против непризнанной ДНР. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась на страницах прессы.

//В мире

США признали, что бессильны перед новейшим гиперзвуковым оружием РФ

США признали, что бессильны перед новейшим гиперзвуковым оружием РФ

В Счетной палате США заявили, что американская армия не способна противостоять новейшему гиперзвуковому оружию России. Данная информация содержится в докладе аналитическо-следственного органа Конгресса.

//В мире

ГА ООН приняла резолюцию Украины о "милитаризации Крыма и Севастополя"

ГА ООН приняла резолюцию Украины о "милитаризации Крыма и Севастополя"

Утром во вторник стало известно, что Генассамблея Организации Объединенных наций приняла резолюцию Украины о "милитаризации Крыма, Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря".

//Новости СМИ2

//В мире

Россия намерена предоставить ООН доказательства нарушений Украины в Черном море

Россия намерена предоставить ООН доказательства нарушений Украины в Черном море

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в минувший понедельник заявил, что российская сторона предоставит доказательства нарушений Украины в акватории Черного моря.

//В мире

СМИ: "российские тролли" дискредитируют главу дела о "вмешательстве" РФ

СМИ: "российские тролли" дискредитируют главу дела о "вмешательстве" РФ

В СМИ появилась информация о том, что российские "тролли" намеренно дискредитируют работу специального прокурора Роберта Мюллера. Именно он занимается делом в "вмешательстве" России в выборы в США.

//Общество

В Минздраве рассказали, какие напитки безопаснее всего употреблять в Новый год

В Минздраве рассказали, какие напитки безопаснее всего употреблять в Новый год

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн во вторник, 18 декабря, рассказал, какие алкогольные напитки безопаснее всего употреблять в новогоднюю ночь.

//Общество

В ночь на среду температура в Подмосковье опустится до минус 23 градусов

В ночь на среду температура в Подмосковье опустится до минус 23 градусов

В ночь на среду, 19 декабря, температура воздуха в Московской области опустится до минус 23 градусов. Соответствующую информацию сегодня утром предоставили специалисты Гидрометцентра России.

//Спорт

"Спартак" приобрёл защитника "Флуминенсе" Айртона Лукаса

"Спартак" приобрёл защитника "Флуминенсе" Айртона Лукаса

Футбольный клуб "Спартак" приобрёл защитника "Флуминенсе" Айртона Лукаса, информирует официальный сайт "красно-белых". 21-летний футболист подписал со "Спартаком" долгосрочный контракт.

//В мире

В британском парламенте хотят голосовать о вотуме недоверия Мэй

В британском парламенте хотят голосовать о вотуме недоверия Мэй

В британском парламенте инициировано голосование о вотуме недоверия премьер-министру страны Терезе Мэй. Процедуру инициировал ее политический противник, лидер лейбористов Джереми Корбин.

//В мире

Эксперты WADA прибыли в Москву для работы в антидопинговой лаборатории

Эксперты WADA прибыли в Москву для работы в антидопинговой лаборатории

Стало известно, что сегодня в Москву прибыла техническая группа WADA. Специалисты Всемирного антидопингового агентства приступят к извлечению данных в московской лаборатории во вторник.

//Общество

В Париже обсудили успехи российско-французского сотрудничества и осудили санкции

В Париже обсудили успехи российско-французского сотрудничества и осудили санкции

Сегодня в Париже состоялось XXIV заседание Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК).

//Армия

В Крым прилетят более десяти российских истребителей

В Крым прилетят более десяти российских истребителей

После завершения реконструкции аэродрома «Бельбек» под Севастополем в Крыму на него будут переброшены более десяти истребителей Су-27СМ и Су-30М2, сообщило сегодня Министерство обороны РФ.

//В мире

Премьер Канады охарактеризовал Владимира Путина одним словом

Премьер Канады охарактеризовал Владимира Путина одним словом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телеинтервью охарактеризовал президента РФ Владимира Путина одним словом. Односложную характеристику его попросили дать в ходе блиц-вопросов.

//В мире

Глава МВД Украины пригрозил России "катастрофой"

Глава МВД Украины пригрозил России "катастрофой"

Наземная агрессия против Украины обернется для России катастрофой, пообещал сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Но тут же выразил надежду, что исполнять обещание ему не придется.

//В мире

Состояние Михаэля Шумахера улучшилось, сообщают СМИ

Состояние Михаэля Шумахера улучшилось, сообщают СМИ

Легендарный немецкий гонщик Михаэль Шумахер, бывший пилот «Формулы-1», стал чувствовать себя значительно лучше в последнее время. Дорогостоящее лечение продолжается, сообщила британская пресса.

//В мире

Эксперт прокомментировал заявление ЕС о гарантиях Киева

Эксперт прокомментировал заявление ЕС о гарантиях Киева

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини о полученных от Киева гарантиях прекращения военного положения.

//Общество

Стала известна дата начала продажи билетов на поезда по Крымскому мосту

Стала известна дата начала продажи билетов на поезда по Крымскому мосту

Купить билеты на поезд в Крым и прокатиться по железнодорожной ветке Крымского моста можно будет, начиная с 9 декабря 2019 года, сообщили сегодня представители «Крымской железной дороги».

//Общество

Почему из-за рубля Лолиты в интернете поднялся такой шум?

Почему из-за рубля Лолиты в интернете поднялся такой шум?

Вирусный ролик с эмоциональным выступлением певицы Лолиты по поводу пожертвований на благотворительность хотя бы по рублю в день захватил пространства Интернета. Что же так задело наших соотечественников в желании певицы прижучить жирующих чиновников?

//Происшествия

В Москве объявлен план "Перехват" после стрельбы на северо-востоке

В Москве объявлен план "Перехват" после стрельбы на северо-востоке

Столичные полицейские объявили план «Перехват» после происшествия со стрельбой на северо-востоке Москвы. Разыскивается автомобиль марки «Мерседес», водитель которого открыл стрельбу.

//В мире

Представитель США объявил о новых поставках оружия Украине

Представитель США объявил о новых поставках оружия Украине

В ближайшие два месяца США объявят о новых поставках своего оружия на Украину, анонсировал сегодня на брифинге специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

//Общество

Янис Юрканс:экс-глава МИД Латвии о "медовом месяце" с Россией

Янис Юрканс:экс-глава МИД Латвии о "медовом месяце" с Россией

Янис Юрканс – первый министр иностранных дел независимой Латвии (1990 – 1992гг.) Политическая судьба экс – главы МИД Латвии неоднозначна: в быту своей «популярности» Янис Юрканс был вхож в кабинеты Буша, Рейгана, Путина.

//В мире

Календарь с Путиным вызвал ажиотаж за рубежом

Календарь с Путиным вызвал ажиотаж за рубежом

Календарь на 2019 год, где каждый месяц сопровождается фотографией российского президента Владимира Путина, вызвал ажиотажный покупательский спрос за рубежом: в Японии, США и Великобритании.

//Общество

Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся морозы

Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся морозы

Начало второй половины декабря ознаменовалось в столичном регионе сильным похолоданием, которое принес с собой скандинавский антициклон. Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся морозы.

//Экономика

Эксперт рассказал, что поспособствует снижению экспортной пошлины на нефть

Эксперт рассказал, что поспособствует снижению экспортной пошлины на нефть

Как сообщает ТАСС, в России ожидается снижение экспортной пошлины на нефть. По подсчётам Минфина, с 1 января она станет ниже на 46,1 долларов и составит 89 долларов за тонну.

//Общество

Латвия: "Быть или не быть" Рижской думе?

Латвия: "Быть или не быть" Рижской думе?

Предрождественская неделя явно «не задалась» в Рижской думе: с утра латвийское общество прибывает в шоке! Вице-мэр Риги Андрис Америкс подал в отставку! Господин Америкс занимал должность заместителя мэра с 2010 году. Почему вице-мэр решил оставить свою должность?

//В мире

Турист в Альпах запечатлел неподвижно текущую воду

Турист в Альпах запечатлел неподвижно текущую воду

Итальянец Дарио Бонзи во время прогулки в центральных Альпах заметил и запечатлел удивительное явление – струю неподвижной воды. Казалось, она замерзла, пока он не потрогал ее руками.

//Общество

Женщины каких профессий чаще других изменяют своим супругам?

Женщины каких профессий чаще других изменяют своим супругам?

Социологи из Соединенных Штатов выяснили, женщины каких профессий чаще других изменяют своим супругам. Соответствующая информация содержится в заметке, которая опубликована изданием «СПИД-инфо».

//В мире

Порошенко резко разбогател за год, его доходы увеличились в 12 раз

Порошенко резко разбогател за год, его доходы увеличились в 12 раз

Президент Украины Петр Порошенко резко разбогател, за год его доходы увеличились в 12 раз и составили 198 миллиона гривен (7 миллионов долларов).

//Общество

В Крыму ответили на предупреждение Лаврова о провокациях

В Крыму ответили на предупреждение Лаврова о провокациях

Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможности провокаций в конце декабря с украинской стороны.

//В мире

Появились данные о панике в элитной бригаде ВСУ из-за потерь в боях с ополчением

Появились данные о панике в элитной бригаде ВСУ из-за потерь в боях с ополчением

В 128-й бригаде Вооруженных сил Украины возникла паника из-за крупных потерь, которые соединение понесло в боестолкновениях с ополченцами непризнанной ДНР. Об этом говорится в заметке, опубликованной СМИ.

//В мире

Синод УПЦ предал анафеме двух митрополитов-раскольников

Синод УПЦ предал анафеме двух митрополитов-раскольников

Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сегодня провел внеочередное заседание, на котором запретил в священнослужении и предал анафеме двух митрополитов-раскольников.

//Шоу-бизнес

Актриса Ирина Горбачева стала похожа на "солдата Джейн"

Актриса Ирина Горбачева стала похожа на "солдата Джейн"

Актриса Ирина Горбачева удивила поклонников резкой сменой имиджа. До этого она ходила с африканскими косичками, зато теперь раскрыла секрет, как держится шапка на голове у бритоголовых парней.

//Спорт

Названы соперники клубов «Зенит» и «Краснодар» по плей-офф Лиги Европы

Названы соперники клубов «Зенит» и «Краснодар» по плей-офф Лиги Европы

Названы соперники российских футбольных клубов «Зенит» и «Краснодар» по плей-офф Лиги Европы В 1/16 финала Лиги Европы петербургский «Зенит» проведет два матча с турецким «Фенербахче».

//В мире

Герой ДНР подсказал России способ сменить правящий режим в агрессивной Украине

Герой ДНР подсказал России способ сменить правящий режим в агрессивной Украине

Герой ДНР Ахра Авидзба рассказал, как Москва может сменить власть в проводящей агрессивную политику Украине. Заявление экс-командира бригады «Пятнашка» приведено в заметке, выложенной в интернете.

//Общество

Рунет готовится объявить суверенитет?

Рунет готовится объявить суверенитет?

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» в Госдуму внесен законопроект о работе российского сегмента сети Интернет с учетом возможного отключения от корневых серверов Европы и США.

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