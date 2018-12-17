В Париже обсудили успехи российско-французского сотрудничества и осудили санкции

Сегодня в Париже состоялось XXIV заседание Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК).

Открывший заседание министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, в своем выступлении отметил президента Франции Эммануэля Макрона, и дружественный жест России, пригласившей Францию в качестве почетного гостя на экономический форум в Санкт-Петербург. По мнению министра, это придало новый импульс развитию российско-французских отношений, близких и дружественных, связанных взаимными интересами. Он назвал символическим проект "Ямал СПГ", который, по его оценкам, превзошёл все ожидания".

Выступивший с ответным словом министр экономического развития России Максим Орешкин отметил, что отношения России и Франции развиваются динамично, а также то, что, несмотря на имеющиеся трудности, за последние три года поставки французской продукции в РФ удвоились.

Все последующие выступления присутствовавших на заседании представителей промышленного и финансового сектора, представителей госструктур обоих стран так или иначе рассказывали о достигнутых успехах. Складывалось впечатление, что в отношениях между странами царит чуть ли не полная идиллия. И лишь в конце заседания, когда очередь дошла до главы MEDEF Фредерика Санчеса, мажорные интонации смолкли, и в обсуждении возникла тема санкций. Представитель французского бизнеса подробно остановился на том, какие неудобства создает сегодня подобная ситуация, подчеркнув, что для дальнейшего продвижения сотрудничества необходимо их снимать в срочном порядке. По завершению заседания в разговоре с корреспондентом АН Фредерик Санчес развил мысль, уточнив, что одна из главных проблем на сегодня упирается в банки, ограниченные санкциями и блокирующими многие проекты. Кстати, как подчеркнул глава MEDEF, по его мнению, процесс, направленный на отказ от санкций должен быть синхронным, как со стороны Франции, так и со стороны России.

Тему осложнений, вызванных санкциями и изменениями в последнее время, затронул и глава Торгово-промышленной палаты Франции Эммануэль Кидэ, отдельно остановившийся на изменениях в российских требованиях аренды для зарубежных компаний, которые сегодня приводят вплоть до ситуаций на грани их выдворения из страны.

Стоит отметить, что изменение интонации дискуссии было моментально замечено российским министром Дмитрием Орешкиным, предложившим на следующем заседании поменять очередность выступлений, первым давая слово представителям бизнеса. Предложение было сразу же поддержано французским министром Брюно Ле Мэром.

Как подметил спецпредставитель правительства Франции по России Жан-Пьер Шевенман, комментируя итоги заседания, добрые человеческие отношения, установившиеся между главами экономических ведомств России и Франции, - это хороший знак, позволяющий надеяться, что динамика развития взаимоотношений наших стран сможет реально выйти на другой уровень. Жан-Пьер Шевенман также уточнил, что результаты, которые были озвучены сегодня, и которые демонстрируют рост товарооборота между странами, все же значительно отстают от тех, что были в недалеком прошлом. Поэтому нужно продолжать работать, и быть готовыми к еще более интенсивному рывку, как только для этого возникнут соответствующие возможности.





