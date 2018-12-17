Стала известна дата начала продажи билетов на поезда по Крымскому мосту

Купить билеты на поезд в Крым и прокатиться по железнодорожной ветке Крымского моста можно будет, начиная с 9 декабря 2019 года, сообщили сегодня представители «Крымской железной дороги» (КЖД).

«Дата старта продажи железнодорожных билетов – 9 декабря 2019 года», - сообщила пресс-служба ФГУП «Крымская железная дорога».

По железнодорожной ветке Крымского моста будут курсировать поезда следующих направлений: из Москвы – в Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию. Из Санкт-Петербурга – в Севастополь и Евпаторию. Из Мурманска, Екатеринбурга, Брянска и Кисловодска – в Симферополь, сообщает RT.