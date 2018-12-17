Начало второй половины декабря ознаменовалось в столичном регионе сильным похолоданием, которое принес с собой скандинавский антициклон. Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся морозы.

«Морозная погода продержится в Москве и области до середины следующей недели. Дальше мороз начнет постепенно ослабевать. Температура будет повышаться на два-три градуса в день, но до оттепели дело не дойдет», - поделилась имеющейся информацией заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В ближайшие дни в Москве и Подмосковье сохранится солнечная и холодная погода. Днем будет 10-15 градусов ниже нуля, ночные температуры могут опускаться до -18 градусов, сообщает «РГ».