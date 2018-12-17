Песков рассказал, как Путин готовится к пресс-конференции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин готовится к большой ежегодной пресс-конференции президента РФ по итогам года, которая состоится в Москве 20 декабря.

«Большая ежегодная пресс-конференция президента России состоится 20 декабря. Владимир Путин уделяет много времени подготовке к ней. В частности, он изучает справочную информацию и работает с соответствующими ведомствами», - рассказал Дмитрий Песков.

Практика проведения ежегодных больших пресс-конференций по итогам года появилась в 2001 году, во время первого президентского срока Владимира Путина. В этом году на мероприятие аккредитовано 1702 журналиста, сообщает РИА Новости.