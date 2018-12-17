Разыскивает полиция. Пьяная экс-любовница Овечкина устроила ДТП и скрылась

Вот уже больше 10 дней московская полиция ищет виновницу ДТП на Новорижском шоссе. На самом деле Валерию Соколову - бывшую пассию Александра Овечкина и эскортницу Листермана найти не сложно. В Instagram она по-прежнему публикует снимки с фотосессий и отследить ее по ним не составляет никакого труда, однако сотрудники полиции на все вопросы потерпевших отвечают, что не могут связаться с виновницей аварии.

Как пишет издание "СПИД-Инфо", дорогая пензенская проститутка неплохо устроилась в Москве благодаря Пете Листерману, Когда Александр Овечкин узнал, что встречается с эскортницей из каталога, быстро свернул все шуры-муры и постарался забыть ее как страшный сон. А Валерия поискала себе еще богатых папиков, а когда оказалась им не нужна вышла замуж за турка, который, по слухам, занимался недвижимостью. Тот уговорил ее родить ребенка, а в обмен подарил 31-летней модели автомобиль Gelandewagen. На нем то ли пьяная, то ли в состоянии наркотического опьянения Соколова вылетела на встречку, протаранив машину с беременной пассажиркой.

«Она вылетела на встречную полосу движения на иномарке и совершила лобовое столкновение с автомобилем моего брата! В машине ехал мой брат и его беременная жена, которая находится на последних неделях беременности. Виновница аварии скрылась с места ДТП, и по сей день полиция не может ее найти, несмотря на огласку всех СМИ», — пишет Юлия Гапеева в социальных сетях. «Скрывается» Валерия чтобы не возмещать материальный ущерб от ДТП, который оценили в полмиллиона рублей.