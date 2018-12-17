//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Актриса Ирина Горбачева стала похожа на "солдата Джейн"
- В сети обсуждают возвращение Ирины Понаровской
- Юлия Снигирь удивила поклонников измененным цветом волос
- СМИ: Синди Кроуфорд разводится с супругом
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Разыскивает полиция. Пьяная экс-любовница Овечкина устроила ДТП и скрылась
17 декабря 2018, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]
Вот уже больше 10 дней московская полиция ищет виновницу ДТП на Новорижском шоссе. На самом деле Валерию Соколову - бывшую пассию Александра Овечкина и эскортницу Листермана найти не сложно. В Instagram она по-прежнему публикует снимки с фотосессий и отследить ее по ним не составляет никакого труда, однако сотрудники полиции на все вопросы потерпевших отвечают, что не могут связаться с виновницей аварии.
Как пишет издание "СПИД-Инфо", дорогая пензенская проститутка неплохо устроилась в Москве благодаря Пете Листерману, Когда Александр Овечкин узнал, что встречается с эскортницей из каталога, быстро свернул все шуры-муры и постарался забыть ее как страшный сон. А Валерия поискала себе еще богатых папиков, а когда оказалась им не нужна вышла замуж за турка, который, по слухам, занимался недвижимостью. Тот уговорил ее родить ребенка, а в обмен подарил 31-летней модели автомобиль Gelandewagen. На нем то ли пьяная, то ли в состоянии наркотического опьянения Соколова вылетела на встречку, протаранив машину с беременной пассажиркой.
«Она вылетела на встречную полосу движения на иномарке и совершила лобовое столкновение с автомобилем моего брата! В машине ехал мой брат и его беременная жена, которая находится на последних неделях беременности. Виновница аварии скрылась с места ДТП, и по сей день полиция не может ее найти, несмотря на огласку всех СМИ», — пишет Юлия Гапеева в социальных сетях. «Скрывается» Валерия чтобы не возмещать материальный ущерб от ДТП, который оценили в полмиллиона рублей.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
Премьер Канады охарактеризовал Владимира Путина одним словом
//Общество
//В мире
Выложено видео из одной из самых горячих точек противостояния армии ЛНР и ВСУ
//Новости МирТесен
//Общество
//Общество
Разыскивает полиция. Пьяная экс-любовница Овечкина устроила ДТП и скрылась
//В мире
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
//В мире
//Общество
Янис Юрканс:экс-глава МИД Латвии о "медовом месяце" с Россией
//В мире
//Новости СМИ2
Эксперт рассказал, что поспособствует снижению экспортной пошлины на нефть
//Общество
//В мире
//В мире
Порошенко резко разбогател за год, его доходы увеличились в 12 раз
//В мире
Появились данные о панике в элитной бригаде ВСУ из-за потерь в боях с ополчением
//В мире
Герой ДНР подсказал России способ сменить правящий режим в агрессивной Украине
//В мире
ДНР огласила срочное сообщение с вероятными сроками начала зимнего блицкрига ВСУ
//В мире
Житель Непала похвастался, что может облизать собственный лоб
//Политика
В Кремле прокомментировали планы об объединении РФ и Беларуси
//Общество
За заграничные покупки на сумму более 500 евро придется заплатить пошлину
//В мире
//Политика
//В мире
Саудиты потребовали от США прекратить вмешательство во внутренние дела
//Общество
//В мире
Лавров рассказал, как Россия может ответить на провокации Украины в Крыму
В сети обсуждают новогодние наряды Натальи Подольской и Анжелики Варум
//Армия
В Минобороны РФ рассказали о плане на случай выхода США из ДРСМД