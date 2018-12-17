Рунет готовится объявить суверенитет?

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» в Госдуму внесен законопроект о работе российского сегмента сети Интернет с учетом возможного отключения от корневых серверов Европы и США.

Цель этого законопроекта – обеспечить автономную работу Рунета без снижения качества доступа в сеть. Авторы этой законодательной инициативы – сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой, считают, что законопроект создаст возможность минимизировать передачу за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи.

В случае принятия этого законопроекта Роскомнадзор получит контроль над интернет-провайдерами через «специальные технические средства противодействия угрозам». Благодаря контролю над входящим и исходящим трафиком, а также созданию единой национальной базы доменных имен и IP-адресов «вся страна будет как на ладони», заявил Андрей Луговой.

В долгосрочной перспективе меры, предусмотренные законопроектом, приведут к значительному обособлению российского сегмента сети Интернет от глобальной сети по аналогии с «великим китайским файрволлом». Процесс установления контроля над трафиком через вмешательство в маршрутизацию, скорей всего, вызовет ухудшение качества доступа в сеть, по крайней мере, временное. РКН станет проще контролировать, а пользователям – сложнее находить заблокированные ресурсы, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».