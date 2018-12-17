За заграничные покупки на сумму более 500 евро придется заплатить пошлину

С 1 января 2019 года за привезенные из-за границы подарки на сумму более 500 евро россиянам придется заплатить пошлину. Решение совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о снижении таможенных лимитов вступает в силу с самого начала будущего года.

Ограничения будут действовать только при пересечении границы автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. ЕЭК введит пошлину с целью пресечения мелкооптовой нелегальной торговли — «челночного бизнеса», - пишут «Известия».

С Нового года будет действовать и ограничение по весу беспошлинного провоза товаров для личного пользования — 25 кг вместо 50. В Федеральной таможенной службе (ФТС) уточнили, что превышение норм облагается 30-процентной пошлиной от стоимости товара, но не менее €4 за 1 кг веса. Эксперты отмечают, что такая мера может ударить по обычным туристам, которые ездят за рубеж на шопинг.