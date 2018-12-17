Несмотря на льготное удостоверение, водитель не выпускал ребенка из автобуса

О происшествии, которое случилось с ее 11-летним сыном, рассказала жительница Севастополя Светлана. По словам женщины, ее ребенок ехал в автобусе №3, пишут «Аргументы недели-Крым».

При выходе из общественного транспорта, мальчик протянул водителю льготное удостоверение, свидетельствующее о том, что он из многодетной семьи. На документ водитель отреагировал крайне грубо, с применением ненормативной лексики. Ребенку он сказал, что, пока тот не оплатит проезд, из автобуса не выйдет.

Перепуганный мальчик прямо из салона позвонил маме. Та, в свою очередь, сообщила о происшествии в службу 112. Как рассказали в пресс-службе севастопольского Следкома, за ребенка в конце концов заплатила неравнодушная пассажирка. В результате водитель высадил мальчика прямо посреди дороги в районе Фиолента.

В настоящее время севастопольское управление Следственного комитета России проверяет сведения об удержании водителем автобуса в салоне маленького пассажира. Специалисты намерены тщательно изучить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям мужчины.