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Силуанов предписал госкомпаниям заменить иностранный софт отечественным

17 декабря 2018, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Силуанов предписал госкомпаниям заменить иностранный софт отечественным
фото: pixabay.com

Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов подписал директиву, предписывающую российским госкомпаниям разработать четкий план по переходу на отечественное программное обеспечение.

Крупным госкомпаниям придётся отказаться от иностранного софта - программного обеспечения, операционных систем, антивирусных программ, серверов приложений - в пользу российского, - пишут "Ведомости".

Факт подписания директивы подтвердил представитель первого вице-премьера Андрей Лавров. В соответствии с новой директивой Силуанова госкомпании в течение 10 дней после ее получения должны будут созвать совет директоров, где госпредставители должны одобрить директиву. После этого госкомпании в двухмесячный срок должны утвердить план перехода на российский софт — до 2021 года его доля должна превысить 50%. Аналогичные задачи должны быть поставлены перед дочерними структурами госкомпаний.

В настоящее время доля отечественного офисного и системного программного обеспечения на рынке составляет 5%, антивирусов – около 80%.

Российские разработчики сейчас сетуют, что ведомства и компании не очень охотно переходят на отечественный софт. Эксперты считают, что новая директива может помочь изменить на ситуацию.

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