«Иерихоны» грозят Москве?

Главная задача сегодняшней российской внешней политики – сохранение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). «Практически любой ценой, хоть с чертом лысым надо договариваться», - такое мнение в беседе с «Аргументами недели» высказал российский военно-дипломатический источник.

По словам собеседника, еще несколько лет назад «мы были уверены, что США соблюдают договоренности об отказе от разработки новых ракет этого класса. Эта уверенность поддерживалась заявлениями официальных лиц». То есть сторонам требовалось примерно паритетное время, чтобы в случае денонсации договора вновь развернуть производство ракет этого класса.

Но, как рассказал источник, все последние годы США на территории Израиля создавал новейшие модификации ракет как малой и средней дальности, так и тяжелых межконтинентальных баллистических ракет. То есть формально, американцы ДРСМД соблюдали, но финансировали работы на территории третьей страны, которая не входит в договор.

«Новые ракеты создавались на базе израильских Иерихон, Иерихон-2 и Иерихон-3, которые прошли глубокую модернизацию с помощью американских специалистов и за счет ежегодной военной помощи США Израилю. Сегодня они готовы к выпуску необходимой серии. Поэтому именно сейчас США и решили выйти из ДРСМД и практически сразу могут начать их разворачивание в Европе», - говорит источник. При этом источник отказался говорить об ответных шагах России.