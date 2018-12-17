Почти треть своих доходов россияне тратят на продукты

Граждане Российской Федерации тратят на продукты питания порядка 31.2 процента своих доходов. На Украине и в Казахстане доля расходов на еду еще выше - 50.9 и 46 процентов соответственно.

Об этом свидетельствуют данные результатов статистического исследования РИА Рейтинг, проведенного по заказу РИА Новости, полученные на основе анализа расходов жителей 40 стран.

Возглавил рейтинг Люксембург, жители которого тратят на питание лишь 8.7 процента своих расходов. Второе и третье места занимают Великобритания (10 процентов) и Нидерланды (10.6 процента).

Российская Федерация занимает в данном рейтинге 31-е место, расположившись по соседству с Черногорией и Литвой. Замыкает рейтинг Украина, жители которой тратят на еду почти 60 процентов дохода.