В Минобороны России сообщили, что зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400 "Триумф", заступит на боевое дежурство под Санкт-Петербургом 20 декабря. По данным российского оборонного ведомства, "Триумфы" поступили на вооружение зенитного ракетного полка Западного военного округа и размещены в районе Луга.

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Российский зенитно-ракетный комплект С-400 "Триумф" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов.

"Триумф" значительно превосходит по тактико-техническим характеристикам ЗРС С-300ПМ . По оценке экспертов, С-400 на данный момент является лучшим в мире ЗРК.