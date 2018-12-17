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Важное направление работы депутатов

17 декабря 2018, 14:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Важное направление работы депутатов

В Кубанском государственном аграрном университете состоялся краевой турнир по мини-футболу в честь Дня Конституции, который ежегодно проводится по инициативе краевого парламента.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель председателя комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Сергей Орленко, член комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодёжи и взаимодействию с общественными объединениями Олег Бойченко, первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев, проректор КубГАУ Алексей Петух.

На турнире выступили команды Совета молодых депутатов Краснодарского края и студенческой молодежи. Всего соревновались девять команд. Депутаты ЗСК открыли турнир, поприветствовав его участников.

«Сегодня турнир приурочен к 25-летию Конституции Российской Федерации. Мы должны с детства прививать подрастающему поколению любовь к Родине, уважение к закону, патриотизм. Подобные соревнования – лучшая форма сражений! Пускай сражения будут в таком виде – на футбольном поле. Искренне поздравляю всех участников турнира с открытием!» – отметил Сергей Орленко.

Олег Бойченко подчеркнул, что поддержка спорта – важное направление работы для депутатов, именно поэтому турнир проходит под эгидой ЗСК.

«Футбол – игра миллионов людей, которая объединяет, приносит радость. Пусть этот праздник подарит всем участникам отличное настроение и красивую игру. Желаю всем удачи, честного и справедливого судейства, пусть победит сильнейший!» – сказал Олег Бойченко.

По итогам борьбы первое место заняла краснодарская команда «Пассажиры»,

второе – сборная №1 КубГАУ, третье – студенты из КубГТУ. Победителям вручили кубки и награды от Совета молодых депутатов Кубани.

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ХС

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