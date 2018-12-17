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CryptoPro: "Криптовалюты станут неотъемлемой частью мировой экономики"
17 декабря 2018, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]
CryptoPro - один из самых стремительно развивающихся на сегодняшний день телеграм-каналов о криптовалюте и blockchain. Мы поговорили с создателем канала и узнали в чем его успех.
Евгений, сегодня многие каналы криптовалютной тематики не то что не развиваются, но и вовсе продаются или попросту забрасываются. Вместе с падающим биткоином падает и интерес к самой теме криптовалют, если верить Google Trends. Однако ваш канал продолжает расти. Вы что-то знаете?
На самом деле популярность поисковых запросов на тему криптовалют, и конкретно биткоина, сейчас находится на уровне весны 2018 года, люди вновь заинтересовались криптовалютой после стремительного обвала курса BTC в середине ноября, но сейчас этот интерес будет постепенно падать - это сезонное явление, на носу Новый Год.
Откуда новые подписчики? Обмениваетесь рекламой с тематическими крипто-каналами?
Взаимный пиар уже давно не приносит ожидаемого эффекта, из-за "пересекающейся" аудитории. Чем дольше ты ведешь рекламную кампанию среди крипто-каналов в Telegram, тем больше площадок, с которыми у вас уже есть общие подписчики и тем меньше будет отдача от взаимного пиара. Тем более, что ажиотаж вокруг криптовалют давно спал и суммарная аудитория расширяется значительно медленнее, чем год назад.
Поэтому мы комбинируем рекламные кампании - это и телеграм-каналы, и блогеры, и даже видео-блогеры. Правда, стоимость подписчика с YouTube получается ощутимо выше.
Т.е. рекламу вы покупаете. Дорого наверное получается?
В основном да, хотя иногда иногда мы анонсируем тематические ивенты, например, блокчейн-конференции. В ответ, организаторы мероприятия указывают наш крипто-канал в качестве информационного спонсора. Но "приход" от такой рекламы откровенно говоря весьма слабый. Что касается бюджета, то да, это недешевое удовольствие. Но, будем считать это нашей инвестицией в криптовалюту
Вы считаете, что биткоин вновь рванет вверх, как в прошлом году?
На самом деле это уже не так важно. "Туземун" (To the Moon - англ. "На луну") обещанный многими аналитиками-оптимистами мы уже вряд ли увидим, но то, что криптовалюты станут неотъемлемой частью мировой экономики - это факт. Уже в начале следующего года несколько крупнейших бирж мира запускают инструменты на основе криптовалют. А криптовалюта компании Ripple (XRP) используется банками для мгновенных международных переводов уже сейчас и список банков, присоединившихся к технологии, постоянно растет. Для таких крипто-каналов как наш, курс той или иной криптовалюты не играет никакой роль, даже если Bitcoin будет стоить $1, наш подписчик всё равно продолжит нас читать.
И всё же, как вы планируете монетизировать ваш крипто-канал?
Телеграм-канал не основной наш проект, у нас ещё есть одноименный форум, группы в соцсетях. Поэтому канал продолжит развиваться независимо от того, будет ли он окупаться. Но, монетизация, конечно, занимает не последнее место в списке приоритетов, тем более, что запуск платформы TON (Telegram Open Network), судя по имеющейся информации, будет включать несколько удобных инструментов для рекламы. Кроме того - это будет блокчейн-проект со своей криптовалютой, 800 миллионов активных пользователей в месяц и 500 миллионов активных пользователей в день, многие из которых заинтересуются крипто-тематикой. А это и есть наша основная аудитория.
Пока же мы продолжаем развиваться.
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