Реализован крупный инвестпроект

Вице-спикер ЗСК – председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов принял участие в торжественном открытии нового знакового для кубанской столицы объекта – отеля одной из крупнейшей международной гостиничной сети.

Участие в церемонии приняли вице-губернатор Кубани Василий Швец, глава Краснодара Евгений Первышов, советник губернатора Кубани Максим Слюсарев, руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков. Новый комплекс расположен рядом с крупнейшим выставочно-конгрессным центром региона «Экспоград-Юг», и несомненно, будет востребован у деловых людей, а также даст новые рабочие места и налоговые поступления. «Открытие объекта такого уровня – это знаковое событие для Краснодара и Кубани. Мы поддерживали и будем поддерживать подобные компании, чтобы они могли дальше развивать инфраструктуру Краснодара», – сказал Василий Швец. Как рассказал Сергей Алтухов, объем инвестиций в строительство составил свыше двух миллиардов рублей. Строительство велось с 2013 года. Реализация очередного крупного инвестиционного проекта в регионе подчеркивает, что в крае действительно созданы благоприятные условия для бизнеса, а предприниматели видят для себя перспективы на Кубани. Развитию инвестиционной деятельности оказывается содействие на законодательном уровне, эту работу в краевом парламенте планомерно ведет профильный комитет, возглавляемый вице-спикером Сергеем Алтуховым. «Это один из лучших объектов подобного рода в Краснодаре. Реализация данного проекта – свидетельство серьезных намерений инвесторов и дальше вкладываться в экономику региона. Искренне поздравляю всех, кто был причастен к проектированию и возведению этого комплекса», – сказал Сергей Алтухов, обращаясь к участникам торжественного мероприятия. По объему освоенных инвестиций Краснодарский край более 10 лет подряд находится среди лидирующих регионов России и является одним из наиболее привлекательных для инвестирования субъектов страны. Темпы роста и объемы вложений позволили Краснодарскому краю по итогам 2017 года сохранить 6-е место в числе регионов-лидеров. По общему объему привлеченных инвестиций Краснодарский край в Южном федеральном округе на протяжении многих лет стабильно занимает 1-е место. За 2015—2017 годы в экономику региона привлечено свыше 1,5 трлн рублей, в том числе в 2017 году – 484,1 млрд рублей с темпом роста 106,1 процента к уровню 2016 года.