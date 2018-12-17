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Анатолий Литовченко помог южноуральцам подвести газ
17 декабря 2018, 11:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Депутат госдумы Анатолий Литовченко помог жителям Южного Урала подвести газ. После встречи на личном приеме с активистами села Белоусово Еткульского района он вместе с главой региона Борисом Дубровским добился включения села в программу газификации.
на подведение голубого топлива были выделены дополнительные 30 миллионов рублей, и работа закипела. Чуть больше, чем за год был построен новый газопровод, а на прошлой неделе, 12 декабря, газ появился в первом доме.
До конца года его проведут в еще несколько домов, а оставшиеся 300 домовладений села газифицируют уже в следующем году.
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