Анатолий Литовченко помог южноуральцам подвести газ

Депутат госдумы Анатолий Литовченко помог жителям Южного Урала подвести газ. После встречи на личном приеме с активистами села Белоусово Еткульского района он вместе с главой региона Борисом Дубровским добился включения села в программу газификации.

на подведение голубого топлива были выделены дополнительные 30 миллионов рублей, и работа закипела. Чуть больше, чем за год был построен новый газопровод, а на прошлой неделе, 12 декабря, газ появился в первом доме.

До конца года его проведут в еще несколько домов, а оставшиеся 300 домовладений села газифицируют уже в следующем году.