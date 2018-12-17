В Челябинске рассказали, как защитить жилье от «домушников»

В новогодние праздники, когда многие челябинцы отдыхают за городом, правоохранители фиксируют всплеск квартирных краж. Порой «домушников» сами граждане провоцируют собственной беспечностью. Есть ли способы надежно защититься от них? На эти и другие вопросы ответили спикеры пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс».

Как информировал заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Новоженов, за 11 месяцев в регионе случилось 1133 квартирных краж, по подозрению в них задержано 625 человек. Почти половина преступлений, к сожалению, остаются нераскрытыми. А значит, львиная доля потерпевших не имеет возможности вернуть украденное имущество.

Старший советник юстиции Игорь Рязанов напомнил об основных способах проникновения воров в жилище – подбор ключа, через балкон или через форточку. Чаще всего кражи случаются в новых микрорайонах, где многие жильцы заняты ремонтом, а соседи пока не знакомы друг с другом. Еще излюбленные объекты «домушников» - квартиры, не имеющие охранной сигнализации, отметил спикер.

По словам представителя челябинского охранного предприятия «Витязь» Станислава Петлюка, в последние годы жители города стали более сознательными. После приобретения жилья они сразу обращаются в охранные предприятия, чтобы обезопасить свое имущество. Сегодня «Витязь» охраняет более 12 тысяч объектов в городе, немалая часть которых — квартиры.

Как отметил спикер, охранное предприятие обладает широким спектром возможностей. Помимо установки сигнализации, «Витязь» предоставляет современные сервисы, мобильное приложение, которое позволяет собственнику квартиры, даже находясь, например, на отдыхе за границей, отслеживать состояние своих объектов, а также удалённо ставить и снимать с охраны.

Охранные меропрития в «Витязе» организованы на высшем уровне. Круглосуточно дежурят вооруженные мобильные группы быстрого реагирования, десятки машин осуществляют выезды на охраняемые объекты. Среднестатистическое время прибытия к месту происшествия в ночное время не более 3 минут, в дневное — до 5 минут, отметил Станислав Петлюк.

Участники пресс-конференции сошлись во мнении, что в наше время самый эффективный способ защиты своего жилья — это установка охранной сигнализации. Тем более, цена услуги довольно-таки приемлема. Как информировал Станислав Петлюк, стоимость охраны квартиры составляет всего 450 рублей в месяц, с использованием «тревожной кнопки» - 500 рублей. Также важно отметить, что переключение на "Витязь" от других охранных организаций осуществляется совершенно бесплатно. 7-299-000