//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Иван Дорн возмутил сеть пародией на плачущего ребенка в самолете
- Бузова поддержала рэперов, процитировав президента РФ
- Настя Ивлеева опубликовала видео и показала, как отрывается в выходные
- Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Вместо награды пилоту, аварийно посадившему АН-2 - уголовное дело
17 декабря 2018, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]
На днях стали известны детали аварийной посадки самолёта АН-2, летевшего из Архангельска в Мезень 8 ноября 2018 года. Сразу после вылета самолёт начал разваливаться на части, и экипажу удалось посадить его в лесу по верхушкам деревьев недалеко от Архангельска.
Как вспоминает на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, в похожей авиакатастрофе погибли Артём Боровик и Зия Бажаев, которые вылетели из Шереметьево на самолёте с не обработанным антигололёдным реагентом фюзеляжем. В данном случае пилоту Александру Иванову каким-то чудесным образом удалось посадить АН-2 в лесу. Люди не погибли. Самолёт пострадал. Вместо того, чтобы представить экипаж к государственной награде по поводу инцидента возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
И тут Караулов вспоминает своё расследование по аварийной посадке Ил-86 в аэропорту Дубаи 21 сентября 2001 года. Экипаж забыл выпустить шасси и посадил самолёт на брюхо. Пассажиры тоже не пострадали. "Аэрофлот" пытался скрыть от общественности этот инцидент. Пилотов тогда разогнали, а бортпроводников, выносивших пассажиров на руках, президент Путин наградил государственными наградами. Так вот даже факт награждения проводников старались утаить. Какой-то получается диссонанс между подвигами и преступлениями, героями и преступниками.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
Иван Дорн возмутил сеть пародией на плачущего ребенка в самолете
//Армия
//Новости МирТесен
//В мире
Экс-командир ополчения раскрыл детали «провального плана» ВСУ по вторжению в ДНР
//Новости партнеров
//Общество
//Общество
//Здоровье
//В мире
//Общество
Вместо награды пилоту, аварийно посадившему АН-2 - уголовное дело
//Новости СМИ2
//В мире
//Общество
Самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в России
//Спорт
В Японии более 40 человек пострадали в результате взрыва в кафе
//Политика
//Криминал
//Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Москве
//В мире
Актриса Татьяна Васильева, борясь за фигуру, сделала липосакцию
//В мире
Нил Ушаков: руки прочь от кресла мэра Риги!
//В мире
Порошенко поручил контрразведке выявить чиновников, у кого есть родные в России
//Политика
Лукашенко провел закрытое совещание по независимости Беларуси
//Политика
Олег Кожемяко уверенно лидирует на повторных выборах главы Приморья
СМИ назвали причину гибели пяти человек в Подмосковье - некачественный алкоголь
//Общество
//В мире
В сети называют новый автомобиль украинской нацгвардии "дуршлагом с пулемётом"