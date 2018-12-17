Вместо награды пилоту, аварийно посадившему АН-2 - уголовное дело

На днях стали известны детали аварийной посадки самолёта АН-2, летевшего из Архангельска в Мезень 8 ноября 2018 года. Сразу после вылета самолёт начал разваливаться на части, и экипажу удалось посадить его в лесу по верхушкам деревьев недалеко от Архангельска.



Как вспоминает на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, в похожей авиакатастрофе погибли Артём Боровик и Зия Бажаев, которые вылетели из Шереметьево на самолёте с не обработанным антигололёдным реагентом фюзеляжем. В данном случае пилоту Александру Иванову каким-то чудесным образом удалось посадить АН-2 в лесу. Люди не погибли. Самолёт пострадал. Вместо того, чтобы представить экипаж к государственной награде по поводу инцидента возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».



И тут Караулов вспоминает своё расследование по аварийной посадке Ил-86 в аэропорту Дубаи 21 сентября 2001 года. Экипаж забыл выпустить шасси и посадил самолёт на брюхо. Пассажиры тоже не пострадали. "Аэрофлот" пытался скрыть от общественности этот инцидент. Пилотов тогда разогнали, а бортпроводников, выносивших пассажиров на руках, президент Путин наградил государственными наградами. Так вот даже факт награждения проводников старались утаить. Какой-то получается диссонанс между подвигами и преступлениями, героями и преступниками.



