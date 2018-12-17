Челиндбанк − победитель Национальной банковской премии в номинации «Лучший банк моего города». Челиндбанк также отмечен золотым дипломом в номинации «Банк, который ценит своих клиентов».

12 декабря Ассоциация российских банков провела Церемонию награждения лауреатов Национальной банковской премии-2018.

В этом году лауреаты премии определялись путем народного голосования на сайте Ассоциации российских банков. По данным АРБ, всего в голосовании приняли участие более 7 тысяч человек.

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» присуждена премия в номинации «Лучший Банк моего города». В данной категории Челиндбанк набрал наибольшее количество голосов, обойдя 22 других региональных банка. Кроме того, решением экспертного жюри Челиндбанк награжден золотым дипломом в номинации «Банк, который ценит своих клиентов».

Национальная банковская премия – одна из важнейших наград профессионального банковского сообщества, учрежденная Ассоциацией российских банков и Национальным банковским журналом в 2005 году. Премия присуждается как федеральным, так и региональным кредитным организациям за успехи в разных направлениях деятельности, способствующие укреплению доверия россиян к национальной банковской системе.