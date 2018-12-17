Кумиры, которых мы потеряли

В этом году ушли от нас многие выдающиеся, знаковые для страны люди. Давайте вспомним о них.

Людмила Сенчина









Многие звёзды, умершие в 2018 году, запомнились яркими ролями в кино. На 68-м году жизни 25 января ушла из жизни секс-символ советской эпохи Людмила Сенчина. Народная актриса запомнилась многим зрителям как исполнительница популярной песни из мультфильма «Золушка». Людмила Сенчина завоевала любовь зрителей также ролями в фильмах «Шельменко-денщик», «Волшебная сила искусства», «Вооружен и очень опасен».

"Люся в актерском плане, в плане звучания голоса, тембристости была, конечно, номер один, безусловно", — убежден народный артист РСФСР Лев Лещенко.

«Погасла негаснущая звезда… Ушел образ чистоты и нежности, хрустальной прозрачности, света и добра на нашей эстраде! Красивая, обаятельная, скромная, талантливая», - пишет актер Стас Садальский.

Олег Табаков









12 марта после длительной болезни умер актёр театра и кино, театральный режиссер Олег Табаков. Зрителю он запомнился ролями в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Человек с бульвара Капуцинов», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Война и мир», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит» и другими. В театре Табаков блистал как актер и руководитель, до самой смерти возглавляя МХАТ им. Чехова. Это был великий человек, многое сделавший для отечественного кино и театра. За большой вклад в развитие российской культуры Олег Табаков был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством».

«Нам всем очень плохо, очень больно... Мы потеряли не просто великолепного Артиста, многие годы с одинаковым успехом игравшем и в театре, и в кино, потрясающего педагога, воспитавшего множество ярчайших звезд российской сцены, блестящего организатора театрального дела, который построил и наполнил жизнью не один театр, а несколько - Современник, Табакерку, МХТ... Мы потеряли Защитника. Олег Павлович всю жизнь истово, самозабвенно, безоглядно отстаивал Театр и его интересы. Весь российский Театр, Театр как искусство, как способ жизни, как чудо - был местом приложения, его сил, его энергии, его таланта, целью его артистического и гражданского служения. Для меня лично и для многих актеров Гоголь-центра, окончивших Школу-студию МХАТ, он еще был настоящим Учителем, гуру, Отцом. Он всегда был тем, к кому можно обратиться за помощью, и он поможет, к кому можно прийти за советом, и этот совет будет по делу, он был тем, одно присутствие которого в нашей жизни давало силы, уверенность и вдохновение. Теперь его нет. И всем нам будет очень тяжело.» - поделился режиссёр театра и кино Кирилл Серебренников.

Нина Дорошина









Нина Дорошина полюбилась зрителю после главной роли в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби». На счету Народной артистки РСФСР более 20 ролей в кино, в большинстве своем это были второстепенные роли, но благодаря таланту и харизме она делала своих героев яркими и запоминающимися. 83-летней звезды отечественного кино не стало 21 апреля.

«Я ничего не могу с собой поделать, - признавался Меньшов, - смотрю спектакль, смотрю на Нину Дорошину и начинаю плакать, а потом начинаю истерично хохотать, я сниму эту картину!».

Станислав Говорухин









Режиссер и политик Станислав Говорухин до последнего боролся с тяжелым заболеванием. За 82 года жизни он создал киношедевры «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Место встречи изменить нельзя», «Благословите женщину», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Кроме профессиональной деятельности Станислав Говорухин активно занимался политической работой, представляя интересы культуры и просвещения в Государственной думе РФ. Говорухина не стало 14 июня.

«Я с огромной теплотой относился к нему. Говорухин – это была огромная личность, невероятно целеустремленный человек, невероятный патриот. И замечательный художник, который останется своими фильмами в наших сердцах и в нашей памяти. Мы потеряли очень большого, хорошего человека. Очень жаль. Слава богу, что есть его фильмы, и мы будем их продолжать смотреть», - сказал режиссер Егор Кончаловский.

Эдуард Успенский









Детский писатель Эдуард Успенский подарил жизнь Чебурашке и другим известным персонажам, выпустив книгу «Крокодил Гена и его друзья». Также перу автора принадлежит сказка «Дядя Федор, пес и кот» и другие произведения. Последние годы литератор боролся с раком, смерть настигла его 14 августа. Эдуарду Николаевичу было 80 лет.

«Горечь утраты сильнее оттого, что имя Успенского ассоциируется у нас с детством, а всё лучшее в нашей жизни — оно из детства», — сказал актёр театра и кино Николай Иванов.

Иосиф Кобзон









Самый титулованный исполнитель России Иосиф Кобзон к 80 годам исполнил 3 тыс. песен и попал в «Книгу рекордов России». С именем этого музыкально-общественного деятеля, прославленного педагога связана целая эпоха в мире музыки. Старшее поколение советских людей выросло на его произведениях. Только Иосиф Кобзон мог так растрогать душу людей песней «Этот день Победы». Иосиф Кобзон плодотворно работал на политическом поприще. Певец совмещал творческую и депутатскую деятельность с 1995 года, когда впервые был избран депутатом Государственной Думы. Народный артист России с 2005 года боролся с раком. Иосифа Давыдовича не стало 30 августа.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур отметил мужество и героизм Иосифа Кобзона: «Он был выдающимся певцом, который выступал в горячих точках: в Афганистане, Чечне, Сирии, в Донецке, на Донбассе. Человек, который имел мужество бороться с недугом и побеждать. Это человек-победа.»

Николай Караченцов









26 октября 2018 года ушёл из жизни российский и советский актер Николай Караченцов, не дожив один день до своего 74-летия.

Николай Караченцов со своим неповторимым тембром голоса и умением перевоплощаться для совершенно разных ролей стал одним из самых узнаваемых и любимых актеров для нескольких поколений россиян. Чтобы попасть на легендарный спектакль «Юнона и Авось» люди приезжали из разных уголков страны и часами стояли в очереди за билетами. Фильмы, в которых он участвовал, например, «Приключения электроника», «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов» и десятки других не просто вошли в золотую коллекцию отечественного кинематографа, но и разошлись на цитаты. Он отдал 40 лет жизни театру «Ленком». В 2005 году оставил сцену, серьезно пострадав в автомобильной аварии.

Певец и композитор Игорь Николаев написал трогательные слова: «Ушел Коля… последний из ленкомовской компашки моей молодости… Саша Абдулов… Олег Янковский… и теперь вот Коля…».