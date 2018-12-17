Самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в России

Изучение рынка труда – очень полезное действие для поступающих студентов и для тех, кто ещё учится в школе. Это поможет определиться с будущей профессией. Однако список самых востребованных профессий может удивить молодых ребят, которые ещё не определились.

Итак, по данным Биржи труда на 2017 год в России список самых востребованных профессий выглядит весьма ожидаемо. У современной молодёжи более творческий склад ума, поэтому очень большое количество детей, которые заканчивают школу, поступают на факультеты связанные с бизнесом, юриспруденцией, гостиничным делом и так далее.

Соответственно, какие же профессии наиболее востребованы в Москве? Первая тройка выглядит следующим образом: арматурщик, бетонщик и водитель транспортных средств. Уровень заработный платы арматурщика колеблется от 45 до 60 тысяч рублей в месяц на 2018 год. Также обстоят дела и с профессией бетонщика. «Мосгортранс» предлагает профессиональным водителям на городские регулярные маршруты города Москвы оклад от 43 до 60 тыс. рублей.

На самом деле, это правда очень ожидаемо. Поскольку можно заметить невооруженным глазом, что этими профессиями занимаются как правило приезжие из соседних стран. Уровень заработной платы арматурщика колеблется от 45 до 60 тысяч рублей в месяц на 2018 год. Также обстоят дела и с профессией бетонщика. «Мосгортранс» же предлагает профессиональным водителям на городские регулярные маршруты города Москвы оклад от 43 до 60 тысяч рублей. Дальше список далеко не уходит – по порядку идут профессии, связанные с ремонтом (монтажники, облицовщики – плиточники), электроникой (различного рода слесари), продажей (кассиры, продавцы) и так далее. Единственное, что можно выделить – это профессии парикмахера и повара. Зарплата данных профессий варьируется от 30 до 40 тыс. рублей. Интереснее выглядит другой список – самые высокооплачиваемые профессии по версии сервиса HeadHunter на начало 2018 года.

Итак, какие же профессии могут принести деньги в Москве?

Программисты - 100 – 110 тыс. рублей.

Агенты по недвижимости, юристы, экономисты, системные администраторы, специалисты по маркетингу и рекламе, инженеры - 70 – 80 тыс. рублей.

Менеджеры по персоналу, логисты, дизайнеры, проектировщики - 60 – 70 тыс. рублей.

Бухгалтеры, инженеры по эксплуатации, специалисты по промышленной безопасности – 50 – 60 тыс. рублей.

Слесари, механики, водители – 40 – 50 тыс. рублей.

Продавцы, официанты, рабочие по кухне, грузчики и кладовщики – 30 – 40 тыс. рублей.

Уборщики – 20 - 30 тыс. рублей в месяц.