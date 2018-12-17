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Минздрав уточнил, какие виды медицинской помощи оказываются бесплатно
Ведомство опубликовало на своем сайте памятку
17 декабря 2018, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство здравоохранения РФ уточнило, какие виды медицинской помощи россиянам оказываются бесплатно.
Как напомнили в Минздраве, в соответствии со статьей 41 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и бесплатную медпомощь.
Бесплатно россиянам предоставляются:
1. Первичная медико-санитарная помощь, включающая:
– первичную доврачебную помощь, которая оказывается фельдшерами, акушерами и другими медработниками со средним медобразованием в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара;
– первичную врачебную помощь, которая оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами);
– первичную специализированную медпомощь, которая оказывается врачами специалистами.
2. Специализированная медпомощь, которая оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами, и включает профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний, в том числе в период беременности, родов и послеродовой период, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий.
3. Высокотехнологичная медпомощь с применением новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники.
4. Скорая медпомощь, которая оказывается государственными и муниципальными медицинскими организациями при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. При необходимости осуществляется медицинская эвакуация.
Перечисленная медпомощь оказывается в гарантированном объеме без взимания платы в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Подробная информация опубликована на сайте Минздрава.
Минздрав подчеркнул, что бесплатно в нашей стране можно сделать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Бесплатно проводится химиотерапия для пациентов с диагнозом онкология.
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