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В Москве закроют СИЗО "Бутырка" и "Красная Пресня"
17 декабря 2018, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]
Следственный изолятор "Бутырка" будет закрыт, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева со ссылкой на замдиректора Федеральной службы исполнения наказания Валерия Максименко.
Вместе с "Бутыркой" закроется еще один московский изолятор - № 3 "Красная Пресня". Вместо них построят новые современные СИЗО. Под вопросом сейчас и судьба "Матросской тишины", пишет КП.
Решение было принято на основании многочисленных жалоб от местных жителей. Люди обеспокоены соседством со следственным изолятором № 2. В разные инстанции поступили несколько сотен заявлений.
"Надо двигаться дальше, надо строить современные изоляторы, где не меньше семи метров на человека, где большие окна, кондиционеры и так далее", - цитирует издание Еву Меркачеву.
Разговоры про закрытие "Бутырки" велись давно. Ранее предполагалось, что тюремный замок в Тверском районе Москвы выкупят частные лица, которые профинансируют строительство нового изолятора.
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