Рогозин пообещал доставлять туристов на МКС за три часа

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пообещал, что пилотируемые полеты на МКС по сверхкороткой трехчасовой схеме начнутся через полтора года.

Рогозин уточнил, что пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируется уже через несколько месяцев - в марте 2019 года. "Пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года. Продолжительность полёта - 3 часа.

Через полтора года будем доставлять на #МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя", - написал Рогозин в Твиттер.