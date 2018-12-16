МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Москве

МЧС в воскресенье, 16 декабря, распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Москве. Столичные спасатели особо предупредили автомобилистов, что вечером мегаполис окутает туман, и при этом видимость на дорогах снизится до 200-700 метров. Возможна также изморозь и гололедица.

При такой погоде сотрудники МЧС рекомендуют не выезжать без крайней необходимости на личных автомобилях.

Но если вам пришлось сесть за руль, необходимо держать максимальную дистанцию и не набирать большую скорость. Пешеходам необходимо носить одежду со светоотражающими деталями.