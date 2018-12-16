В Башкирии сотрудники полиции пригласили в Кармаскалинское отделение МВД православного священника и муллу для "снятия порчи". Именно в этот отделении служил подозреваемый в изнасиловании девушки-дознавателя пятидесятилетний подполковник.

Оставшемуся без руководителя, его подчиненные решили, что на них навели порчу и из-за этого у них все беды, - сообщает местное издание proufu.ru.

По данным издания, священников пригласила начальник отдела кадров РОВД, некая г-жа Филиппова, вместе с мужем, служащим начальником ОБЭП в том же РОВД. Они пригласили в отдел попа и муллу, чтобы те прочли молитвы и провели обряд очищения.

Информаторы из МВД рассказали изданию, как "два бородатых служителя культа начали бродить по кабинетам в отделе полиции и просить у их начальника (Бога) повышения раскрываемости, помощи в профилактике преступлений". "Они изгоняли нечистого, ну и дали наказ не блудить друг с другом, и строго наказали полицейским, что насильничать друг друга большой грех", - рассказал источник.

Напомним, в истории с изнасилованием дознавательницы в Уфе фигурировало имя начальника Кармаскалинского РОВД, Салавата Галиева.