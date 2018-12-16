На горной дороге в Крыму свободно разгуливают не стреноженные полутонные лошади

На горной, и так-то сложной как по рельефу, так и погодным условиям дороге, свободно разгуливают не стреноженные полутонные животные, пишут «Аргументы недели-Крым».

Авариями на крымских дорогах, в которых гибнут как мелкие, так и крупные домашние животные никого не удивишь. Приезжих поражает их обилие, что объясняется большим количеством полевых мышей, в погоне за которыми охотники утрачивают бдительность и попадают под колеса машин.

Однако лошади на дороге – это чрезвычайная ситуация. Столкновение с ними отличается особой тяжестью происшествия, когда, подбитая под ноги тяжеленая туша падает на лобовое стекло легкового автомобиля.