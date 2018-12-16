Заступится ли Усик за монахов Киево-Печерской лавры после отделения, как обещал?

До признания 15 декабря 2018 года Собором новой религиозной структуры «Православная церковь Украины», боксер имел серьезные намерения, пишут «Аргументы недели-Крым».

Крымчанин Александр УСИК, уже много лет живущий в Киеве, 13 декабря пообещал вступиться за монахов Киево-Печерской лавры в случае, если кто-то вознамерится ее захватить. При этом УСИК особо отмечал, что для него не будет иметь значения даст ли «колыбель православия» - Константинополь – Украине право самостоятельного служения.

14 декабря экс-боец добровольческого военного батальона «Донбасс» Олег ДУБ ответил УСИКУ, что реальная защита, это не соревнования на ринге – можно и с проломленной головой оказаться. «Куда тебе с народом тягаться?! Там же полотенце никто на ринг на выбросит для спасения», - написал ДУБ.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный Собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви – митрополит ЕПИФАНИЙ. Тем самым завершился процесс отделения украинского православия от московского патриархата.

Реакции УСИКА на события последних дней нет.