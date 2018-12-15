В здании трагически известного керченского колледжа начался ремонт

Совсем скоро здание керченского политехнического колледжа, в котором в октябре этого года произошла страшная трагедия, будет обновлено. В учебном заведении уже начали делать ремонт – его проводят сотрудники городского завода «Залив», пишут «Аргументы недели-Крым».

Так, в частности, необходимые работы начали выполнять с крыльца с тыльной стороны здания. Там будет находиться главный вход в колледж, передает «Керчь.ФМ».

На сегодняшний день работники уже установили металлические конструкции навеса, который будет располагаться над ступеньками крыльца.

Напомним, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Сначала СК возбудил уголовное дело по статье «теракт», но после переквалифицировал на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Подозреваемый – 18-летний студент колледжа – был найден мертвым в библиотеке. Он совершил самоубийство. По последней информации, при нападении погиб 21 человек, еще 67 пострадали. Из них более 50 попали в медучреждения