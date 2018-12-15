Самолет британской разведки провел 4-хчасовую разведку вдоль побережья Крыма
15 декабря 2018, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]
Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W с бортовым номером #ZZ665, принадлежащий ВВС Великобритании, провел четырехчасовую разведку вдоль крымского побережья, пишут «Аргументы недели-Крым».
Так, согласно предоставленным им данным, вчера самолет вылетел с Суда бэй - авиабазы, которая находится на острове Крит. Затем, преодолев воздушное пространство Болгарии, он направился в акваторию Черного моря. Об этом информирует ресурс PlaneRadar.
Самолет совершил несколько пролетов вдоль побережья Крыма по траектории Туапсе-Феодосия-Ялта-Севастополь-Черноморское. При этом он использовал международные воздушные трассы.
Ранее этот же самолет появлялся в воздушном пространстве возле полуострова несколько дней назад - 12 декабря. Тогда он пролетел по аналогичному маршруту.