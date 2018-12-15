Справедливая зарплата врача в России должна начинаться от 180 000 руб.?

Такую справедливую сумму по формуле высчитал врач Владимир Будянский в своём блоге на сайте "Эхо Москвы". Судите сами, прав ли он.



Он руководствовался двумя параметрами. ВВП на душу населения. В ряде стран зарплата врача составляет 3-5 ВВП на душу населения в год. В России это 707 000 в год.

Второй пример - в развитых странах врачи получают 0,9-1,8 процента от зарплаты 5% самых высокооплачиваемых категорий работников.



Спору нет, врачи должны получать много, от них зависит здоровье и жизнь людей. Но кто тогда замолвит слово за работников других сфер? Сколько должен получать, например, водитель автобуса, который везёт врача на работу и может его угробить в автоаварии? Сколько должен получать автослесарь, который ремонтирует машины скорой помощи? Журналисту сколько заплатите, ведь он пишет о проблемах медицины в том числе? А учителю - без него врач не смог бы поступить в институт?



Наверное, в данном случае нужно не перетягивать одеяло на себя, а лечить всю экономику в целом. Каждый человек должен получать по своему труду достойную зарплату, а не только нефтяники и газовики, да депутаты и министры. Они что, нефть вёдрами черпают из недр или газ своими жопами производят?



