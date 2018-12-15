Путин прокомментировал ситуацию вокруг отмены рэп-концертов

Президент России Владимир Путин на заседании президентского совета по культуре и искусству прокомментировал вызвавшую общественный резонанс ситуацию с отменами концертов рэп-исполнителей.

В течение нынешнего года в России произошло несколько скандалов, связанных с отменой концертов популярных современных рэп-исполнителей. Композитор Игорь Матвиенко сегодня на заседании президентского совета поднял вопрос о запрете их концертной деятельности.

«Способ, о котором вы упомянули, - «хватать и не пущать» - он самый неэффективный. Вот просто самый плохой, который можно себе придумать. Эффект будет обратный ожидаемому, это уж точно», - приводит комментарий Владимира Путина РИА Новости.