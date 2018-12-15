Импортеры алкоголя заявили о возможном дефиците продукции

В начале 2019 года в торговых точках может возникнуть дефицит импортного алкоголя, заявили поставщики. Это связано с переходом на акцизные марки нового образца, которые еще не напечатаны.

Представители компаний-импортеров алкогольной продукции уточнили, что имеющиеся у них запасы акцизных марок старого образца уже подходят к концу, а к печати марок нового образца Гознак приступит лишь в следующем году. В связи с этим поставщики предполагают, что в феврале-марте следующего года могут возникнуть перебои с поставками продукции.

«Эта ситуация серьезно осложняет деятельность компаний-импортеров. Возможные перебои с поставками приведут к невыполнению контрактов с торговыми сетями и осложнят отношения с поставщиками», - приводит мнение представителя компании-импортера Lenta.ru.