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Импортеры алкоголя заявили о возможном дефиците продукции
15 декабря 2018, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]
В начале 2019 года в торговых точках может возникнуть дефицит импортного алкоголя, заявили поставщики. Это связано с переходом на акцизные марки нового образца, которые еще не напечатаны.
Представители компаний-импортеров алкогольной продукции уточнили, что имеющиеся у них запасы акцизных марок старого образца уже подходят к концу, а к печати марок нового образца Гознак приступит лишь в следующем году. В связи с этим поставщики предполагают, что в феврале-марте следующего года могут возникнуть перебои с поставками продукции.
«Эта ситуация серьезно осложняет деятельность компаний-импортеров. Возможные перебои с поставками приведут к невыполнению контрактов с торговыми сетями и осложнят отношения с поставщиками», - приводит мнение представителя компании-импортера Lenta.ru.
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