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Дубровский обсудит с Ольховским благоустройство Челябинска

15 декабря 2018, 15:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретится с представителем общественности, инвалидом-колясочником Николаем Ольховским после новогодних праздников.

Они вместе сформируют основные направления для улучшения инфраструктуры Челябинска.

Напомним, что сегодня губернатор принес свои извинения за слова директора ХК "Трактор", добавив, что мнение общественников в формировании инфраструктуры города очень важно.

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