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Тайна частной жизни скоро исчезнет, утверждают эксперты
15 декабря 2018, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]
В последнее время в мире все более отчетливо прослеживается тренд на упрощение судопроизводства в связи с обвинительным уклоном и постепенно укореняющейся в нашей жизни презумпции вины.
Здесь, конечно, США впереди планеты всей: по федеральным уголовным делам выносится 97% обвинительных приговоров. Все чаще обвиняемые идут на сделку со следствием, частично признавая свою вину в обмен на смягчение приговора. Стоит отметить, что американская судебная практика оказывает влияние на судебные системы и других стран. Для сравнения в России приговоры по сделке со следствием составляют 92% всех уголовных дел, а в ведущих странах мира за последние три десятилетия число подобных приговоров выросло более чем в три раза.
Это дает возможность утверждать, что в последнее время государство усилило свои позиции в любых аспектах отношений со своим гражданином, фактически лишая его банковской, налоговой и коммерческой тайны. В перспективе исчезнет и тайна частной жизни, и медицинская тайна, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».
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