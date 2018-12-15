Тайна частной жизни скоро исчезнет, утверждают эксперты

В последнее время в мире все более отчетливо прослеживается тренд на упрощение судопроизводства в связи с обвинительным уклоном и постепенно укореняющейся в нашей жизни презумпции вины.

Здесь, конечно, США впереди планеты всей: по федеральным уголовным делам выносится 97% обвинительных приговоров. Все чаще обвиняемые идут на сделку со следствием, частично признавая свою вину в обмен на смягчение приговора. Стоит отметить, что американская судебная практика оказывает влияние на судебные системы и других стран. Для сравнения в России приговоры по сделке со следствием составляют 92% всех уголовных дел, а в ведущих странах мира за последние три десятилетия число подобных приговоров выросло более чем в три раза.

Это дает возможность утверждать, что в последнее время государство усилило свои позиции в любых аспектах отношений со своим гражданином, фактически лишая его банковской, налоговой и коммерческой тайны. В перспективе исчезнет и тайна частной жизни, и медицинская тайна, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».