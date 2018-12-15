Борис Дубровский извинился за слова директора ХК «Трактор»

Как стало известно нашему изданию, челябинский губернатор Борис Дубровский позвонил по телефону общественному активисту инвалиду-колясочнику Николаю Ольховскому.

В телефонном разговоре глава региона извинился за слова директора ХК «Трактор» Ивана Сеничева, отметив, что это недопустимые эмоции, и что каждый гражданин вправе заниматься контролем за расходованием бюджетных средств. Борис Дубровский пригласил Николая Ольховского на встречу в резиденцию, где он готов обсудить с активистом текущее состояние городской среды и вопросы благоустройства.

Напомним, что накануне стало известно о том, что губернатор направил миллиард рублей на благоустройство Челябинска. Сейчас в общественном пространстве города идет активное обсуждение того, как лучше использовать эти деньги.