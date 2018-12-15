Двухлетний мальчик остался жив после тяжелой автоаварии в Ступино

Как передает Ступинское информагентство со ссылкой на источник в «Мособлпожспасе», двухлетний ребенок остался жив после тяжелой автоаварии с двумя жертвами в подмосковном Ступино.

«Женщина-водитель и семилетний пассажир скончались на месте. Двухлетний мальчик, сидевший в детском удерживающем устройстве на заднем сиденье, с тяжелыми травмами был доставлен в центральную районную больницу», - сказано в источнике. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Электропоезд Москва-Монино сбил женщину на перегоне Бахчиванджи-Циолковская Ярославского направления Московской железной дороги МЖД, сообщает НСН с ссылкой на Агентство «Москва». Она погибла.