Трактор свалился в кювет на заправке в Клину

Трактор не выдержал снегопадов упал в кювет на заправке в Клину. Водитель не рассчитал расстояние до склона и завалился на бок.

«Водителя не видел, но, скорее всего, рабочий день у него уже завершен на сегодня», – рассказал очевидец. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

В городском округе Ногинск столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус, в результате чего пострадали три человека, сообщает НСН с ссылкой на Агентство «Москва».

В Усть-Илимске 14 декабря в ДТП погиб водитель грузовика в результате столкновения, передает Телеинформ.