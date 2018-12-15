Названы регионы с самым дорогим новогодним столом

Регионы России с самым дорогим праздничным новогодним столом назвал производитель онлайн-касс, терминалы которого установлены в тысячах продуктовых магазинов и супермаркетов по всей стране.

Больше всего за новогодний стол заплатят жители Якутии - 447 рублей с человека, передает РИА Новости. Меньше всех заплатить за новогодний стол смогут оренбуржцы - 221 рубль.

Выводы были сделаны из расчета "базового стола": два традиционных салата, два бокала шампанского, два бутерброда (с икрой и семгой, 50 г сыра и 50 г колбасы, три мандарина и два яблока.

Весьма доступные цены на новогодний праздник обнаружились в Ставрополе, Новосибирске, Липецке и Омске. А самые высокие ценники ожидают жителей Мурманска, Магадана и Вологды.