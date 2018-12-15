//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Названы регионы с самым дорогим новогодним столом

15 декабря 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Названы регионы с самым дорогим новогодним столом
pixabay.com

Регионы России с самым дорогим праздничным новогодним столом назвал производитель онлайн-касс, терминалы которого установлены в тысячах продуктовых магазинов и супермаркетов по всей стране.

Больше всего за новогодний стол заплатят жители Якутии - 447 рублей с человека, передает РИА Новости. Меньше всех заплатить за новогодний стол смогут оренбуржцы - 221 рубль.

Выводы были сделаны из расчета "базового стола": два традиционных салата, два бокала шампанского, два бутерброда (с икрой и семгой, 50 г сыра и 50 г колбасы, три мандарина и два яблока.

Весьма доступные цены на новогодний праздник обнаружились в Ставрополе, Новосибирске, Липецке и Омске. А самые высокие ценники ожидают жителей Мурманска, Магадана и Вологды.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АС

//Новости СМИ2

//В мире

В Японии рассказали про подаренного Путиным кота: "Выучил японский, набрал 8 кг"

В Японии рассказали про подаренного Путиным кота: "Выучил японский, набрал 8 кг"

Сибирский кот, подаренный несколько лет назад президентом Российской Федерации Владимиром Путиным губернатору префектуры Акита Норихисе Сатакэ, набрал 8 кг и научился понимать японский язык.

//В мире

СМИ: Бутина может дать показания по другому уголовному делу

СМИ: Бутина может дать показания по другому уголовному делу

Прокуратура Соединенных штатов обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу.

//Армия

Сергей Шойгу предложил главе Пентагона обсудить ДРСМД

Сергей Шойгу предложил главе Пентагона обсудить ДРСМД

Министр обороны РФ предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису обсудить разногласия двух стран по ДРСМД, однако из ведомства Соединенных штатов Америки не пришел даже формальный ответ.

//В мире

ВСУ резко увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе

ВСУ резко увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе

Вооруженные силы Украины продолжают наращивать интенсивность обстрелов на линии соприкосновения. За минувшие сутки количество используемых боеприпасов выросло почти в два с половиной раза.

//Армия

Опубликовано видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы

Опубликовано видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы

Видеозапись возвращения российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 на аэродром базирования в Россию появилась в Сети. Самолеты вернулись после визита в Венесуэлу.

//Новости МирТесен



//Общество

Мост из 4-х полос в 1 км через Севастопольскую бухту оценивают в 4 млрд руб.

Мост из 4-х полос в 1 км через Севастопольскую бухту оценивают в 4 млрд руб.

В скором времени Северную и Южную бухты Севастополя соединит мост, длина которого будет почти один километр. На его строительство уйдет около 40 миллиардов рублей. Об этом рассказал Дмитрий ОВСЯННИКОВ, губернатор города.

//В мире

Чехия выдала России обвиняемого в мошенничестве

Чехия выдала России обвиняемого в мошенничестве

Гражданин РФ Евгений Марков, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, был экстрадирован из Чехии по запросу российских властей. В Москву его доставили в сопровождении спецконвоя.

//Шоу-бизнес

Нелли Кобзон раскритиковали за участие в празднике во время траура

Нелли Кобзон раскритиковали за участие в празднике во время траура

Вдову знаменитого российского артиста Иосифа Кобзона, который ушел из жизни 30 августа текущего года, раскритиковали за организацию яркого и веселого праздника во время траура по умершему мужу.

//Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной раскрыл секрет стройной фигуры певицы

Муж Полины Гагариной раскрыл секрет стройной фигуры певицы

Муж Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхакова раскрыл секрет стройной фигуры певицы. Кто бы мог подумать, что невероятно стройная Полина когда-то была пышечкой с круглыми щечками.

//Происшествия

Вандалы погасили Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге

Вандалы погасили Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге

Правоохранительные органы разыскивают группу лиц, которые погасили пламя мемориала Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

//Общество

Названы регионы с самым дорогим новогодним столом

Названы регионы с самым дорогим новогодним столом

Регионы России с самым дорогим праздничным новогодним столом назвал производитель онлайн-касс, терминалы которого установлены в тысячах продуктовых магазинов и супермаркетов по всей стране.

//Новости партнеров

//Криминал

В Москве мужчина напал на полицейского с ножом

В Москве мужчина напал на полицейского с ножом

В центре российской столицы мужчина ударил полицейского ножом в область сердца, жизнь правоохранителю спас бронежилет. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве.

//Шоу-бизнес

"Лучшая защита - нападение": Ксения Бородина переиграла хейтеров

"Лучшая защита - нападение": Ксения Бородина переиграла хейтеров

Известная телеведущая Ксеня Бородина поделилась в своем аккаунте в Instagram новой фотографией и оставила к нему подпись, которой заранее предугадала возможные комментарии своих хейтеров.

//Происшествия

В Португалии 28 человек пострадали при сходе трамвая с рельсов

В Португалии 28 человек пострадали при сходе трамвая с рельсов

По меньшей мере 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов в португальской столице, Лиссабоне, в пятницу, 14 декабря. Об этом сообщает интернет-издание Daily Mirror.

//Общество

Украинская журналистка просит политического убежища: "Убьют или посадят"

Украинская журналистка просит политического убежища: "Убьют или посадят"

Украинская журналистка Елена Бойко, ожидающая депортацию на Украину за нарушение правил пребывания на территории России, просит помощи у Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

//Культура

В Госдуме на критику рэп-конкурса Шнурову ответили стихами

В Госдуме на критику рэп-конкурса Шнурову ответили стихами

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев ответил Сергею Шнурову на критику идеи конкурса для рэперов и предложил артисту в жюри.

//Политика

Американский экс-посол: США хотят лишить Россию сильной армии

Американский экс-посол: США хотят лишить Россию сильной армии

Экс-посол США на Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст сообщил, что целью введения экономических санкций является лишение России сильной армии и флота.

//Непознанное

Еще два НЛО в небе над Нью-Йорком попали на видео

Еще два НЛО в небе над Нью-Йорком попали на видео

В сети Интернет опубликовано видео, как над Нью-Йорком на сверхзвуковой скорости пролетает дискообразный объект. Очевидцы и пользователи окрестили запись "доказательством существования НЛО".

//Политика

Пушков назвал два возможных сценария Порошенко по срыву выборов

Пушков назвал два возможных сценария Порошенко по срыву выборов

Российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter назвал два вероятных сценария действий президента Украины Петра Порошенко по отмене предстоящих выборов в стране.

//Новости СМИ2

//Общество

В московском метро установили елку из использованных проездных билетов

В московском метро установили елку из использованных проездных билетов

На станции Тургеневская московского метрополитена появилась новогодняя ель, сооруженная из использованных проездных билетов "Единый". Для ее создания потребовалось 230 000 билетов.

//Шоу-бизнес

В Британии королевская семья выпустила рождественские открытки со своими фото

В Британии королевская семья выпустила рождественские открытки со своими фото

В официальном аккаунте Instagram Кенсингтонского дворца появились рождественские открытки членов королевской семьи Великобритании. Для принца Гарри и Меган Маркл открытка стала дебютной.

//Политика

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович пригласил Российскую Федерацию и Украину в январе в Брюссель для проведения следующего раунда трехсторонних переговоров по газу.

//Хайтек

В Госдуму внесен законопроект об автономной работе Рунета

В Госдуму внесен законопроект об автономной работе Рунета

Сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в РФ при возникновении угрозы из-за рубежа.

//Политика

Сербия потребовала провести заседание Совбеза ООН из-за армии Косово

Сербия потребовала провести заседание Совбеза ООН из-за армии Косово

Сербия направила запрос на проведение срочного заседания Совбеза ООН в связи с формированием косовско-албанскими властями армии Косово. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

//Общество

Найдено самое счастливое место на планете

Найдено самое счастливое место на планете

Специалисты социальной сети Instagram определили самое счастливое место на планете, основываясь на геолокации эмодзи, которые публиковали пользователи по всему миру на протяжении 2018 года.

//Политика

Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по поддержке ДРСМД

Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по поддержке ДРСМД

Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский.

//Шоу-бизнес

Шнуров прокомментировал идею Госдумы провести рэп-конкурс

Шнуров прокомментировал идею Госдумы провести рэп-конкурс

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал объявленный Госдумой конкурс рэперов, призванный пропагандировать молодежный туризм. Свое мнение музыкант выразил в стихотворной форме.

//В мире

Латвийские «националы» требуют отставки рижского мэра

Латвийские «националы» требуют отставки рижского мэра

Похоже, что конец года выдался для мэра Риги Нила Ушакова несколько напряженным. Потеря кресла главы латвийской столицы – не глупая шутка, а вполне реальная, осязаемая действительность.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей

Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели банкротство фирмы в Твери, массовое отравление детей в Кировской области, стрельба в больнице Ноябрьска и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//В мире

В Израиле «желтые жилеты» вышли на улицы вслед за Францией

В Израиле «желтые жилеты» вышли на улицы вслед за Францией

В Израиле сегодня началось протестное движение, аналогичное французским «желтым жилетам». На улицы Иерусалима и Тель-Авива сегодня вышли несколько сотен протестующих против повышения тарифов.

//Спорт

Российские гандболистки вышли в финал чемпионата Европы

Российские гандболистки вышли в финал чемпионата Европы

Женская сборная России по гандболу победила команду Румынии в полуфинале чемпионата Европы и вышла в финал, где встретится с победителем второго матча между командами Франции и Нидерландов.

//Здоровье

Лёг поспать и совершенно вымотался

Лёг поспать и совершенно вымотался

Хороший сон - залог здоровья. У современного человека, напичканного гаджетами, а особенно у горожан, очень часто бывают проблемы со сном, и он недобирает положенные по норме 7-8 часов отдыха.

//В мире

Женщины нянчат реалистичных пупсов вместо живых детей

Женщины нянчат реалистичных пупсов вместо живых детей

Британке Холли Смит 23 года. Она выходит на прогулку с коляской, в которой трое малышей – полугодовалый Кристофер и новорожденные близняшки Лола и Логан. Но если посмотреть внимательно – это куклы.

//Армия

На боевое дежурство в России заступил лазерный комплекс

На боевое дежурство в России заступил лазерный комплекс

О появлении на вооружении российской армии современных лазеров сообщил широкой аудитории президент Путин в марте 2018 года. В июле боевой лазерный комплекс "Пересвет" прошёл испытания и поступил на вооружение. А с 1 декабря заступил на боевое дежурство.

//В мире

В Китае начали платить пользователям за просмотр контента

В Китае начали платить пользователям за просмотр контента

Китайский агрегатор Qutotiao начал платить пользователям за просмотр своего контента. Пользователи платформы получают неплохую прибавку к зарплате, а рекордсмен умудрился заработать 50 000 долларов.

//Общество

Американские бойскауты могут разориться из-за обвинений в домогательствах

Американские бойскауты могут разориться из-за обвинений в домогательствах

«Бойскауты Америки» - старейшая молодежная организация готовится к банкротству. Причиной стали многочисленные иски о сексуальных домогательствах и насилии со стороны ее сотрудников и волонтеров.

//Общество

Минздрав планирует повысить минимальный возраст продажи алкоголя

Минздрав планирует повысить минимальный возраст продажи алкоголя

Законопроект о запрете продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, разработанный Минздравом РФ, опубликован сегодня на официальном портале нормативной правовой информации.

//Наука

Врач объяснил девушке, что она - мужчина

Врач объяснил девушке, что она - мужчина

Любопытный случай произошел недавно в Китае. Девушка обратилась к гинекологу с проблемой: она уже год была замужем, но никак не могла забеременеть. Ответ врача поверг пациентку в шоковое состояние.

//Общество

В Госдуму внесли законопроект о защите Рунета

В Госдуму внесли законопроект о защите Рунета

В Госдуму внесен пакет поправок к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», призванных повысить устойчивость и надежность работы сети интернет в РФ.

//Общество

После скандала и суда школьникам Перми разрешили пирсинг и яркую окраску волос

После скандала и суда школьникам Перми разрешили пирсинг и яркую окраску волос

Пермским школьникам официально разрешили проявлять свою индивидуальность. Теперь они смогут сидеть за партами с выкрашенными в яркий цвет волосами, дредами и даже сделать себе пирсинг.

//В мире

Греческий журналист узнал у крымских таксистов правду о жизни в республике

Греческий журналист узнал у крымских таксистов правду о жизни в республике

Греческий журналист, глава медиа-группы "Канал 1" Николас Бардуанис узнал у крымских таксистов правду о жизни в республике. По его словам, водители являются самым лучшим источником информации.

//В мире

В «Яндексе» прокомментировали дату смерти Порошенко

В «Яндексе» прокомментировали дату смерти Порошенко

Пресс-служба компании «Яндекс» объяснила, почему президент Украины Петр Порошенко, согласно результатам поисковой выдачи, скончался три дня назад. Ранее «Яндекс» сообщил о его смерти 11 декабря.

//В мире

Первый глава кабмина ДНР напомнил цель создания воюющих с ВСУ республик Донбасса

Первый глава кабмина ДНР напомнил цель создания воюющих с ВСУ республик Донбасса

Александр Бородай, первый глава правительства ДНР, рассказал, зачем были созданы народные республики Донбасса. Соответствующее заявление бывший премьер сделал в разговоре с представителями СМИ.

//В мире

Житель США на два дня застрял в вентиляции ресторана

Житель США на два дня застрял в вентиляции ресторана

Житель Калифорнии отправился в китайский ресторан и застрял в вентиляционной трубе заведения. Согласно последней информации, мужчине пришлось провести в тесном помещении практически два дня.

//Общество

Сергей Аксенов: На территории Крыма нарастают террористические угрозы

Сергей Аксенов: На территории Крыма нарастают террористические угрозы

На территории Крыма сохраняется тенденция нарастания террористических угроз, считает республиканский премьер Сергей АКСЕНОВ.

//Общество

Эксперт: Насильственные методы в семье можно только сократить

Эксперт: Насильственные методы в семье можно только сократить

Россияне заявили, что считают насилие в отношении женщин важной проблемой для страны. Проведенный ВЦИОМ опрос определил, что так считают 73% россиян. Так, эта проблема беспокоит молодежь (84%) и женщин (79%).

//Происшествия

Московские врачи достали из горла ребенка застрявшие год назад рыбные кости

Московские врачи достали из горла ребенка застрявшие год назад рыбные кости

Московские медики вытащили из горла маленького ребенка рыбные кости, которые застряли там год назад. Другие врачи ранее заявили, что у полуторагодовалой девочки киста левой доли щитовидной железы.

//Общество

Жителя Крыма посадили за попытку изнасилования несовершеннолетней падчерицы

Жителя Крыма посадили за попытку изнасилования несовершеннолетней падчерицы

Жителя Красногвардейского района посадили за попытку изнасилования несовершеннолетней. Осужденный 58-летний мужчина проведет 12,5 лет в колонии строгого режима

//Шоу-бизнес

Галкин показал, как весело проводит время с детьми на санках

Галкин показал, как весело проводит время с детьми на санках

Известный артист Максим Галкин показал, как он вместе с сыном Гарри и дочерью Лизой проводит время, катаясь на санках. Мужчина почти все свое свободное время уделяет детям и развлекает их, как может.

//Политика

Российский политолог объяснил неизбежность силового решения проблемы Украины

Российский политолог объяснил неизбежность силового решения проблемы Украины

Россия сможет решить проблему Украины, реализующей враждебный Москве курс, только силовым путем. Соответствующее заявление в телевизионном эфире сделал Сергей Марков, отечественный политический эксперт.

//В мире

В центре Страсбурга впервые после теракта открылась рождественская ярмарка

В центре Страсбурга впервые после теракта открылась рождественская ярмарка

В центре Страсбурга впервые после теракта, случившегося 11 декабря, открылась рождественская ярмарка. Известно, что организаторы ограничили число выходов и входов в павильоны, а также усилили охрану.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры