Мост из 4-х полос в 1 км через Севастопольскую бухту оценивают в 4 млрд руб.

В скором времени Северную и Южную бухты Севастополя соединит мост, длина которого будет почти один километр. На его строительство уйдет около 40 миллиардов рублей. Об этом рассказал Дмитрий ОВСЯННИКОВ, губернатор города, пишут «Аргументы недели-Крым».

В интервью журналу «Деловой Крым» он подчеркнул, что из двух вариантов транспортного перехода через бухту - моста или тоннеля – был выбран мост, поскольку это вариант является оптимальным, и он устраивает военных. По предварительному проекту, мост будет четырехполосный. Итоговый вариант проекта должен быть согласован со строительством Гераклейской рокады, которая свяжет переход через бухту с Гагаринским районом Севастополя.

Отметим, что идея строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту впервые была озвучена в сентябре 2017 года, на встрече губернатора с Владимиром ПУТИНЫМ. Президент поручил ОВСЯННИКОВУ продумать возможные варианты строительства.